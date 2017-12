New York Knicks bate os Nuggets de Nenê O brasileiro Nenê esteve em quadra por 27 minutos, marcou apenas oito pontos e não pôde evitar a derrota de seu Denver Nuggets frente ao New York Knicks, pelo placar de 95 a 88. A partida aconteceu na madrugada deste domingo, no famoso Madison Square Garden de Nova York, e a vitória pôs fim a uma série de seis derrotas dos Knicks. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 102 x 105 Orlando Magic Cleveland Cavaliers 98 x 105 Boston Celtics Memphis Grizzlies 110 x 63 New Jersey Nets Chicago Bulls 86 x 75 Indiana Pacers San Antonio Spurs 86 x 73 Houston Rockets Portland Trail Blazers 112 x 108 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 106 x 91 Phoenix Suns