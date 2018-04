New York Knicks e Grizzlies empatam suas séries em 1 a 1 nos playoffs

NOVA YORK - New York Knicks e Memphis Grizzlies correram atrás do prejuízo e, na rodada de terça-feira, empataram suas séries nas semifinais de conferência dos playoffs da NBA. Em casa, o Knicks atropelou o Indiana Pacers por 105 a 79 para empatar a série em 1 a 1. Já o Memphis Grizzlies bateu o Oklahoma City Thunder, fora de casa, por 99 a 93, e também fez 1 a 1.

No início da partida de terça, o Knicks encontrou a mesma dificuldade do jogo 1, quando foi derrotado. Depois de um bom primeiro quarto, no qual abriu nove pontos de vantagem, deixou o Pacers encostar e até virar no terceiro período, fazendo 64 a 62. Foi aí que o time nova-iorquino conseguiu uma incrível sequência de 30 a 2, abriu 92 a 66 e depois só administrou a vantagem.

O ala Carmelo Anthony foi o destaque da vitória, anotando 32 pontos, sendo 16 nesta sequência de 30 a 2, além de nove rebotes. Ele contou com uma boa exibição de Iman Shumpert (15 pontos) para impulsionar o Knicks à vitória. Pelo Pacers, Paul George foi o cestinha, com 20 pontos, enquanto David West contribuiu com 13 e George Hill, com 12.

No outro jogo da noite, o equilíbrio prevaleceu do início ao fim do último quarto, quando o armador Mike Conley apareceu e garantiu a vitória do Grizzlies com uma bola de três pontos seguida de uma de dois. Foram 26 pontos e 10 rebotes para Conley, sendo 13 pontos e sete rebotes somente no último período. Ele ficou a uma assistência de anotar um "triple-double", já que deu nove.

Quem também deu nove assistências e ficou a uma de anotar o "triple-double" foi Kevin Durant, autor de 36 pontos e 11 rebotes. Ao lado de Derek Fisher (19 pontos), ele foi o principal responsável por manter o Thunder no jogo, mas do outro lado o Grizzlies contou também com boas atuações de Marc Gasol (24 pontos) e Zach Randolph (15 pontos), além da boa marcação de Tony Allen (12 pontos) para garantir a vitória.

Empatadas em 1 a 1, essas séries terão seus terceiros jogos disputados no sábado, com mudança de casa. Grizzlies e Thunder se enfrentam em Memphis, enquanto Pacers e Knicks duelam em Indianápolis. Os playoffs da NBA têm sequência nesta quarta-feira com os jogos 2 das séries Miami Heat x Chicago Bulls e San Antonio Spurs x Golden State Warriors.