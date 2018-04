New York Knicks e Miami Heat abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

Miami Heat e New York Knicks aproveitaram bem o fato de jogar em casa, venceram suas partidas na terça-feira e abriram 2 a 0 em suas séries nos playoffs da Conferência Leste da NBA. Atual campeão, o Heat fez 98 a 86 no Milwaukee Bucks, na Flórida, enquanto os Knicks derrotaram o Boston Celtics por 87 a 71, em Nova York.

Diferentemente da primeira partida, quando dominou desde o início, o Miami Heat teve mais dificuldade para passar pelos Bucks na terça. A equipe visitante conseguiu segurar as principais peças do adversário e, com grande atuação do turco Ersan Ilyasova, equilibrou o jogo até o quarto período, quando perdeu por 30 a 21.

Ilyasova foi o cestinha dos Bucks, com 21 pontos, enquanto Mike Dunleavy contribuiu com 16 e Larry Sanders, com 14. Em noite irreconhecível, Brandon Jennings (oito pontos) e Monta Ellis (sete pontos) acertaram juntos cinco dos 22 arremessos que tentaram. Por outro lado, LeBron James (19 pontos) também esteve longe de seus melhores dias, marcando somente quatro pontos no segundo tempo. Mas Dwyane Wade apareceu para comandar a vitória com 21 pontos.

Se o Heat garantiu o triunfo sobre os Bucks no quarto período, os Knicks tiveram um terceiro quarto irrepreensível, quando fizeram 32 a 11, para disparar na liderança e bater os Celtics. A equipe da casa havia entrado no segundo tempo perdendo por seis pontos e contou com 13 pontos de Carmelo Anthony na parcial para virar e chegar ao quarto final em boa vantagem.

Carmelo, aliás, foi mais uma vez o cestinha da partida, com 34 pontos. Ele teve novamente o apoio de J.R. Smith, que deixou o banco para anotar 19 pontos, e ainda viu Raymond Felton contribuir com 16. Pelos Celtics, Paul Pierce foi o maior pontuador, com 18, enquanto Kevin Garnett contribuiu com 12 pontos e 11 rebotes.

A única equipe que conseguiu vencer fora de casa na terça foi o Golden State Warriors. Depois de perder a primeira partida apenas no último lance, os visitantes voltaram a mostrar força diante do Denver Nuggets, fizeram 131 a 117 e empataram a série melhor de sete em 1 a 1.

O armador Stephen Curry, com grande atuação, comandou o triunfo. Ele anotou 30 pontos, sendo 12 em bolas de três pontos, e ainda distribuiu 13 assistências. Klay Thompson (21 pontos), Jarrett Jack (26) e Harrison Barnes (24) também contribuíram para o resultado. Pelo lado dos Nuggets, Ty Lawson e Corey Brewer, ambos com 19 pontos, tentaram impedir a derrota, mas sem sucesso.

Os playoffs da NBA têm sequência nesta quarta-feira com três partidas. Vencendo por 1 a 0, o Oklahoma City Thunder recebe o Houston Rockets, mesma situação do Indiana Pacers, que volta a enfrentar o Atlanta Hawks em casa. Quem também vence a série e atua novamente nos seus domínios é o San Antonio Spurs, diante do Los Angeles Lakers.