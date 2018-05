New York Knicks oficializa David Fizdale como novo técnico na NBA

O New York Knicks oficializou nesta segunda-feira a chegada de David Fizdale como novo técnico da equipe. Ex-comandante do Memphis Grizzlies, o treinador de 43 anos acertou com a tradicional franquia nova-iorquina da NBA, que mira dias melhores após longas temporadas de baixa.

Fizdale será o 29.º treinador do Knicks, onde exercerá este papel pela segunda vez na carreira. Depois de trabalhar no Golden State Warriors, no Atlanta Hawks e no Miami Heat como assistente, atuou como técnico no Grizzlies na temporada 2016/2017, em que perdeu na primeira rodada dos playoffs, e nos primeiros 19 jogos de 2017/2018, antes de ser demitido.

"Eu gostaria de parabenizar e dar boas-vindas ao David à organização Knicks. David é uma mente criativa e brilhante do basquete, que é altamente respeitado na NBA. Estou confiante de que identificamos o técnico certo para levar este time ao sucesso que nossos leais torcedores merecem", comentou Jim Dolan, presidente executivo e CEO do Knicks.

OFFICIAL: Welcome to the family, Coach Fizdale. #NewYorkForever — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 7 de maio de 2018

Fizdale substituirá na equipe nova-iorquina Jeff Hornacek, demitido ao fim da última temporada. No Knicks, encontrará jovens valores, como o letão Kristaps Porzingis e o francês Frank Ntikilina, e terá a incumbência de recolocar a franquia nos playoffs, o que não acontece desde 2012/2013.

"Eu estou honrado e feliz por chegar ao Knicks como técnico. Eu sinceramente quero agradecer por esta tremenda oportunidade. Eu gosto da imensa responsabilidade que é treinar o Knicks e estou pronto para dar tudo de mim para construir o tipo de time vencedor que os torcedores apaixonados de Nova York se orgulharão", afirmou Fizdale.