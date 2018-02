NLB começa na próxima terça-feira Está tudo pronto para a abertura do Campeonato Nacional Masculino da Nossa Liga de Basquete (NLB), que terá 18 times divididos em duas conferências ? Norte e Sul. Na terça-feira, Winner/Limeira e Telemar/Rio de Janeiro farão o primeiro confronto, marcado para as 20h, com transmissão da ESPN Brasil. Uma das propostas do presidente da liga, Oscar Schimidt, é inovar as competições de basquete, e por isso a preliminar do primeiro jogo terá uma partida entre duas equipes femininas compostas pelas principais jogadoras dos seis clubes que disputarão o campeonato feminino da NLB ? com destaque para Janeth, conselheira da liga e atleta do Houston Comets, da WNBA, e ainda as ex-atletas Hortência e Paula, com vários anos de Seleção Brasileira. Haverá ainda uma apresentação especial da Liga Urbana de Basquete (LUB), uma ONG que promove o basquete de rua e que fará uma apresentação de streetball. "Vamos promover o melhor campeonato de basquete do Brasil, com bons jogos, atrações para o público, transmissão de tevê e, acima de tudo, democracia e transparência, que é o que o nosso basquete mais precisa", afirma Oscar. Na Conferência Sul estão Corinthians (RS), Ulbra/Mogi (RS), Maringá (PR), Keltek/São José dos Pinhais (PR), Uniara/Araraquara (SP), Hebraica (SP), Guarujá (SP), Serc/Santa Maria/São Caetano (SP) e Esportiva Sanjoanense (SP). Na Conferência Norte jogarão Paysandu (PA), CBT/Teresinense (PI), Saldanha da Gama (ES), Cetaf (ES), Telemar (RJ), Liga Macaense (RJ), ALB/Winner/Limeira (SP), Casa Branca (SP) e Rio Preto (SP).