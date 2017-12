NLB: Hebraica vence e lidera na Sul A Hebraica sofreu no final, mas derrotou o São José dos Pinhais-PR por 100 a 95, nesta terça-feira, em São Paulo, e assumiu a liderança isolada da Conferência Sul da NLB (Nossa Liga de Basquete). Com sete pontos - três vitórias e uma derrota -, o time paulistano deixou para trás justamente o rival paranaense, que ficou com seis pontos - duas vitórias e duas derrotas.