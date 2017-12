NLB: Hebraica vence no Paraná e lidera A Hebraica, time da Capital paulista, derrotou, nesta terça-feira, o Maringá por 104 a 90, em Maringá (PR), e lidera isoladamento a Conferência Sul da NLB (Nossa Liga de Basquete), com duas vitórias em dois jogos. No outro confronto desta terça, também pela Conferência Sul, o Guarujá bateu o Sanjoanense por 93 a 86, no litoral paulista.