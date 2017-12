NLB: Limeira derrota CETAF e lidera O Limeira derrotou o CETAF, de Vila Velha (ES), por 101 a 71, nesta sexta-feira, em Limeira, e segue com 100% de aproveitamento na NLB (Nossa Liga de Basquete). Com três vitórias, o time do interior paulista ultrapassou o Telemar/Rio e a Liga Macaense (RJ) e assumiu a liderança da Conferência Norte. Neste sábado, o Tahitian Noni/Jundiaí, time comandado pelo ex-jogador Marcel, fará sua estréia na NLB. O adversário será o Maringá, em jogo que será realizado no interior paranaense.