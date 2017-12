NLB: maratona preocupa várias equipes Times que aceitaram o desafio de disputar, simultaneamente, a Nossa Liga de Basquete (NLB) e o Estadual Masculino já apresentam os primeiros sinais de cansaço. Cinco estão nas duas competições: Hebraica, Casa Branca, Objetivo/São Carlos, Uniara/Araraquara e Limeira. O time da Capital, Hebraica, lidera a Conferência Sul da NLB, após estrear com vitória na última segunda-feira contra o Sanjoanense pelo placar de 135 a 60. No Paulista, disputará com Pinheiros, Objetivo/São Carlos, XV/Da Barra e São Bernardo repescagem que dará duas vagas aos playoffs da competição. A tabela será divulgada na próxima semana. Em três dias de jogos, a Hebraica viajou mais de 14 horas para cumprir jogos da NLB. Na segunda, o time jogou em São Paulo. No dia seguinte, viajou oito horas para Maringá de ônibus e, nesta quarta, chegará a Curitiba, com mais pelo menos seis horas de estrada para enfrentar, às 20h, o Keltek. ?A nossa saída tem sido revezar o time deixando os jogadores em quadra no máximo por 20 minutos porque o desgaste físico é grande. Temos de nos adaptar aos dois campeonatos?, disse Adriano Geraldes, técnico da Hebraica. De acordo com a Assessoria de Imprensa da NLB, a tabela dos jogos do torneio só está definida até o dia 20 de novembro, justamente para não interferir no Estadual. O diretor do time Objetivo/São Carlos, Edson Hilário, que se integrou à NLB na semana passada, resolveu se antecipar e evitar que sua equipe também seja vítima do cansaço de participar de duas competições. Nesta terça, ligou para José Medalha, diretor executivo da NLB, para pedir para ?adiar o máximo que der a estréia do time? no torneio. ?A nossa maior preocupação é o acúmulo de jogos?, contou Hilário, que é tio de Nenê, pivô do Denver Nuggets. Assim como o São Carlos, o Tahitian Noni/Jundiaí também não tem data de estréia definida. No sábado, o time que será dirigido pelos irmãos Marcel e Maury realizou peneira no ginásio Bolão, em Jundiaí, e reuniu mais de 100 garotos. Nova seletiva será feita nesta quinta, às 19h, no mesmo local. O público da NLB tem ?correspondido às expectativas?, de acordo com Medalha. Foram três jogos de casa cheia: a abertura, quando Limeira recebeu o Telemar; o clássico parananese (Keltek e Paraná); e o jogo em que o Paysandu recebeu o Teresinense, com mais de 2.500 pessoas. Pelo Estadual Masculino, começa nesta quarta a fase de classificação para os playoffs. Três jogos serão disputados, às 20h: Franca recebe Casa Branca; Paulistano joga na Capital contra Americana; e a Uniara/Araraquara recebe a Sukest/ Bauru. Dos 17 times da primeira fase, apenas 12 avançaram à nova etapa em um único grupo, com turno e returno. Seis times vão avançar à fase final.