NLB: Marcel apresenta time de Jundiaí Irmãos e ex-jogadores de basquete, Marcel e Maury apresentarão, nesta quarta-feira, a equipe Tahitian Noni/Jundiaí, que disputará a Conferência Sul da Nossa Liga de Basquete. Antes de ser contratado pelo time de Jundiaí, Marcel comandaria uma equipe de Barueri, que tinha vaga na Nossa Liga de Basquete, mas na última hora houve a desistência e a vaga foi transferida para Jundiaí. A equipe do Interior conseguiu o patrocínio da Tahitian (marca de suco de fruta) e da Prefeitura da cidade. Há 15 dias, foram realizadas duas peneiras. Mais de 150 atletas passaram pelos testes no Ginásio Bolão de Jundiaí. Marcel, que além de técnico é médico, terá de se dividir entre os plantões da Unidade Básica de Saúde em Jundiaí, uma maternidade no ABC e os jogos da NLB. Estadual Masculino ? A Dix Amico/Paulistano recebe a Uniara/Araraquara nesta quarta, às 20h, na luta por vagas nos playoffs. No mesmo horário, haverá mais dois jogos: São Caetano x Americana e Santo André x Rio Claro.