NLB: Piracicaba vence na estréia Começou nesta terça-feira o torneio feminino da Nossa Liga de Basquete (NLB) e o Unimep/Piracicaba garantiu a primeira vitória da história: fez 69 a 64 no Nictheroy/Niterói. Foi o retorno do time piracicabano aos torneios após dois anos afastado. A cestinha da partida foi Paula, com 24 pontos e a competição tem apenas cinco times, sendo quatro do Estado de São Paulo. Pelo torneio masculino, em Macaé (RJ), a Liga Macaense perdeu por 72 a 79 para o Cetaf/UVV/CST. Nacional feminino - Já pelo Nacional feminino promovido pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), o Limpol/São Caetano venceu o Santo André por 65 a 50 e terminou o turno na vice-liderança com 87,5% de aproveitamento (sete vitórias e uma derrota). O líder é Ourinhos, com 100% de aproveitamento (oito vitórias em oito jogos). Os outros resultados da noite: Pão de Açúcar/Unimar/Marília 107 x 56 APUC/Goiás e Wimpro/Guarulhos 84 x 76 Sport Recife.