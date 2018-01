NLB: rodada tem dois jogos nesta 3ª O Tahitian Noni/Jundiaí volta à quadra nesta terça-feira, às 20h30, contra o Santa Maria/São Caetano, no ginásio Bolão, em Jundiaí, pela Nossa Liga de Basquete. Para o confronto, o time comandado pelos irmãos Marcel e Maury de Souza, apresenta os reforços: o norte-americano Izett Buchanan, Alexandre Pinheiro, ex-Hebraica, e Douglas Gorauskas, de Piracicaba. Às 18h, haverá Hebraica e Guarujá, no ginásio do time paulistano.