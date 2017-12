NLB: São José vence pela segunda vez O Keltek/São José dos Pinhais (PR) derrotou, nesta quarta-feira, a Esportiva Sanjoanense por 92 a 73, em São João da Boa Vista (SP), e conseguiu a segunda vitória na NLB (Nossa Liga de Basquete). Com o resultado, o time paranaense assumiu a liderança da Conferência Sul, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas). A equipe paulista, no entanto, segue sem vencer na competição depois de quatro partidas.