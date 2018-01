No basquete, Bauru derrota Franca O Campeonato Paulista Masculino de Basquete teve sua primeira rodada das quartas-de-final disputada nesta segunda-feira. O destaque ficou para a vitória do time de Bauru sobre Franca por 77 a 73. Leandrinho, do Bauru, e Ricardo, de Franca, ambos com 19 pontos, foram os cestinhas da partida. Outros três jogos foram realizados: Casa Branca 91 x 89 Mogi, Pinheiros 69 x 86 Ribeirão Preto e Limeira 77 x 86 Uniara. A segunda rodada das quartas-de-final será disputada quarta-feira à noite com o mando de quadra invertido.