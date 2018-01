No basquete, Campos tem jogo decisivo A cinco rodadas do término da fase de classificação, a equipe feminina de basquete do ACF/Prefeitura de Campos tem um dura missão nesta sexta-feira: tentar vencer o líder Unimed/Americana para continuar sonhando com a vaga para a próxima fase do Nacional 2002 ? 4 times passam à semifinal. O jogo será às 20 horas, no Ginásio do Automóvel Clube, em Campos.