No basquete, Fla enfrenta o COC Flamengo/Petrobrás x COC/Ribeirão Preto e Ulbra x Franca, são os jogos que abrem, neste domingo, às 11 horas, a sétima rodada do turno do 14º Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Os campeões do Rio, Flamengo, e de São Paulo, COC, jogaram 18 vezes, com nove vitórias para cada time. O time de Ribeirão tenta a sua 44ª vitória consecutiva na temporada. O jogo da TV será às 20h30, com Bauru x Vasco (com SporTV).