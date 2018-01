No basquete, Franca derrota Londrina Com 18 pontos do ala Chuí, de 38 anos, o time de Franca derrotou, nesta terça-feira à noite, o Londrina, no ginásio do adversário, por 91 a 76, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonatio Nacional Masculino de Basquete. Ricardo, da equipe paranaense, foi o cestinha da partida com 20 pontos. Franca conquistou a sexta vitória, em 11 jogos, enquanto o Londrina perdeu pela quinta vez, em dez partidas.