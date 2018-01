No basquete juvenil, a ordem é vencer O Brasil joga com a Rússia amanhã, às 15 horas (de Brasília), precisando de vitória para garantir vaga na semifinal do Mundial Juvenil Feminino de Basquete, na República Checa. Rússia e Estados Unidos lideram o Grupo B, com 6 pontos. O Brasil vem em terceiro, com 5 pontos (duas vitórias e uma derrota). O técnico Paulo Bassul vai começar o jogo com Iziane, quarta cestinha do Mundial, com 56 pontos, Juliana, Silvinha, Kátia e Érika.