No basquete, meta de Lula é vaga olímpica O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aluísio Ferreira, o Lula, já está implantando a sua filosofia, no CT do COC, em Ribeirão Preto, desde hoje. Dos 16 jogadores que estavam previstos para o início de trabalho, 14 já estão concentrados. Após a revisão médica, Lula fez uma reunião com o grupo e informou as coordenadas e o objetivo principal daqui pra frente: conquistar uma vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004. "Todos já sabemos disso e sabemos das dificuldades, mas também temos consciência de nosso potencial e nossa capacidade para conseguir uma das vagas", diz o ala Guilherme, de 23 anos, um dos oito remanescentes do Mundial disputado em Indianápolis, nos Estados Unidos, disputado em 2002. Lula pré-convocou 29 jogadores para o seu trabalho. Até a manhã de hoje, Lula tinha 13 jogadores à sua disposição, mas Marcelinho apresentou-se e treinou à tarde. As outras duas ausências são o pivô Luís Fernando, contundido e que se apresenta no dia 2, já na segunda etapa de treinos, em Uberlândia, e o ala-armador Demétrius, um dos mais experientes dos convocados, que está resolvendo problemas particulares e chegará a Ribeirão Preto na sexta-feira. Os treinos são realizados em dois períodos, com ênfase à parte tática pela manhã e à técnica durante a tarde. O condicionamento físico está sendo feito nos dois períodos. Para Guilherme, que já defendeu o COC, de Lula, e o Rimine Crabs (foi contratado e emprestado pelo Benetton Treviso após o Mundial de 2002), da Itália, o relacionamento que tem com o treinador o ajuda, por conhecer o seu jeito de comandar e ter liberdade para falar de esquema tático. Isso, porém, não significa que tenha uma vaga assegurada entre os 12 que disputarão, primeiramente, o Campeonato Sul-americano, no Uruguai, entre 20 e 30 de julho. "Conhecer o técnico é uma pequena vantagem que tenho sobre os demais, mas é só isso", diz ele. "Quando se chega aqui, não se tem mais ou menos vantagem, pois todos mereceram e não há favorecimento", emenda ele. Guilherme confirma o que os jogadores do COC já sabem sobre Lula, que era um dos auxiliares de Hélio Rubens Garcia no Mundial de Indianápolis: a abertura para o diálogo. Lula não abre mão de sua autoridade, mas gosta de ouvir e dialogar com os jogadores, o que facilita a interação com o grupo. Guilherme cita o contato mais próximo com Lula por ter trabalhado com ele, assim como Helinho e Demétrius, por exemplo, tinham mais abertura com Hélio Rubens Garcia. Fora isso, os convocados sabem que terão de trabalhar muito para garantirem um espaço, pois as competições mais importantes serão os Jogos Pan-americanos de São Domingos, no início de agosto, e o Pré-Olímpico de Porto Rico, no final de agosto.