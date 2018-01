No basquete, todos contra Ribeirão Com 17 equipes, começa domingo o Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Atletas e técnicos concordam que o equilíbrio vai marcar a competição. Pelo menos 11 times são apontados como candidatos ao título pela maioria deles. A equipe de Bauru, que no ano passado competia com dois patrocínios (Tilibra/Copimax), tenta o bicampeonato - novamente comandada por Guerrinha, ex-armador da seleção brasileira. Mas o grande favorito é o COC/Ribeirão Preto, que conquistou invicto (39 vitórias) o Paulista e é dirigido por Lula, também técnico da seleção. "A expectativa é das melhores, ainda mais agora que viemos para o Nacional com um título importante. Também teremos um grande reforço que vem de Franca (o pivô Lucas)", disse o ala Renato, destaque de Ribeirão Preto. O clube estréia fora de casa contra a Winner/Limeira, na terça-feira. Para Renato, seu time não se norteia por grandes estrelas - a média é de 20 anos. O destaque fica para o conjunto. "Trabalhamos com o mesmo grupo há três, quatro anos. O que temos mesmo é conjunto. Outras equipes, como a Universo/Ajax, de Goiás, têm jogadores mais experientes e, no papel são mais fortes do que a nossa. Por isso que falo do equilíbrio que este Nacional deve ter." Companheiro de Renato, o armador Nezinho alerta: "Depois de levar o Paulista com 39 vitórias consecutivas, claro que todo mundo vai querer ganhar da gente, o que é uma motivação ainda maior para todo nós. Já conversamos e sabemos que os primeiros jogos serão complicados, já que estamos cansados e estamos vindo de uma carga emocional muito forte. Sabemos que não será fácil manter o mesmo ritmo do Paulista neste começo de Nacional." Outra equipe nova é a do Bauru. Atual campeã nacional, o time passou por renovação, baixando sua média para 20,4 anos. O mais experiente é o pivô Brasília, com 30. Aos 20 anos, o destaque da nova geração é o armador Leandrinho, cestinha do grupo comandado há mais de quatro anos pelo técnico Guerrinha, para quem as contratações dos alas Jefferson Sobral, Rodrigo (Palmeiras), Felipe (Espéria) e mais o pivô Atílio (Santo André), faz com que o grupo ganhe em juventude, força física e mais consistência na defesa. "Neste momento o objetivo é buscar a classificação entre os oito, o que não será tarefa fácil em um campeonato de 17 equipes, marcado com certeza pelo equilíbrio", afirmou Guerrinha. Para o treinador, se o grupo chegar entre os oito primeiros colocados - o que só deixou escapar em 2000 (quando foi 9º), uma nova história começa: "Será um novo campeonato, com mais possibilidades para todos. Mas primeiro vamos nos dedicar na fase de classificação, que será difícil." Em 2003, 14 das 17 equipes participantes estarão em busca do título inédito da competição. Já foram campeões brasileiros Franca, com seis títulos (1990, 91, 93, 97, 98 e 99), Vasco, com dois (2000 e 2001), e Bauru, com um (2002).