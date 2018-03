No basquete, Uberlândia x Vasco A equipe mais bem colocada na fase de classificação do Nacional Masculino de Basquete, a Unit/Uberlândia, com 59 pontos (27 vitórias e 5 derrotas), enfrenta o Vasco, o oitavo e último time a conquistar vaga no playoff das quartas-de-final, com 49 pontos (17 vitórias e 15 derrotas). O primeiro jogo da série melhor-de-cinco será neste domingo, às 11 horas, no Rio. Na temporada, foram duas vitórias da Unit, por 83 a 81, no turno, e 86 a 69, no returno. E que, por isso, larga como favorita. O técnico José Roberto Lux, o Zé Boquinha, tem dúvidas sobre a escalação do ala norte-americano Brent Merrit, um dos principais atletas do time, com distensão na coxa esquerda. E também rejeita o favoritismo. "De nada adianta a campanha da primeira fase, se não vencermos o Vasco, time de camisa, com bons jogadores e que tem o técnico que mais conquistou títulos brasileiros", afirmou, referindo-se a Hélio Rubens Garcia.