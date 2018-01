No basquete, um clássico regional A sexta rodada do returno do 14º Campeonato Nacional Masculino de Basquete, neste domingo, terá oito jogos com destaque para o confronto entre COC/Ribeirão Preto e Uniara/Araraquara, em Ribeirão, às 15h30 (com SporTV). O confronto, cercado de muita rivalidade, repete a final do Campeonato Paulista, em que o COC venceu por 3 a 0 e conquistou o título invicto. Nos três confrontos no Nacional a vantagem é do Uniara, que ganhou todos. A última vitória foi no turno, por 93 a 92.