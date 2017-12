No Brasil, Alex revela sua adaptação na NBA Como está se recuperando da cirurgia no tornozelo esquerdo, Alex ainda não pôde estrear na NBA. Contratado pelo San Antonio Spurs, o jogador brasileiro aproveitou a folga forçada para vir ao Brasil, onde resolveu problemas com sua documentação e reencontrou amigos e familiares. Mas ele ficará pouco tempo em Ribeirão Preto: volta para os Estados Unidos na noite de sábado. A mudança de vida repentina não assustou Alex. Ele viajou para os EUA no dia 21 de setembro, disposto a tentar a sorte num período de testes no atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs. A aposta deu certo e ele conseguiu ser aprovado. O único azar foi a contusão na véspera da abertura da temporada 2003/2004 da liga norte-americana de basquete. Mas Alex está entusiasmado com a nova fase de sua carreira. "Meu relacionamento lá é bom com todos. Fui bem recebido em San Antonio", revelou o brasileiro de 25 anos, que virou companheiro de astros do basquete mundial, como o ala-pivô Tim Duncan. Ainda mancando um pouco, Alex veio ao Brasil para renovar o visto em seu passaporte, que expira em 10 de dezembro. E também para rever amigos, parentes e a noiva Camila, de 21 anos. Na volta aos Estados Unidos, sua prioridade será procurar uma casa em San Antonio, pois se diz cansado de viver em hotel. Outra coisa que Alex promete se dedicar enquanto não volta a jogar é o estudo. Afinal, seu inglês ainda é precário e dificulta a comunicação em quadra. Por enquanto, ele está contando com a ajuda de um intérprete bem especial, o jogador argentino Ginóbili, que também defende os Spurs. "Encosto no Ginóbili e ele me traduz", contou. Alex ficará mais duas semanas parado. Depois disso, voltará aos treinos e espera estar à disposição do treinador dos Spurs, Greg Popovich, no início de dezembro. "O técnico é bastante exigente, mas é bom e brinca muito", afirmou o jogador brasileiro, encantado com o mundo da NBA.