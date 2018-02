No retorno de Nenê, Nuggets vence Bucks pela NBA

O brasileiro Nenê voltou às quadras nesta quarta-feira na vitória do Denver Nuggets por 125 a 105 sobre o Milwaukee Bucks, pela temporada regular da NBA. O destaque do duelo foi o ala Carmelo Anthony, que obteve o seu quarto "double-double" consecutivo. Anthony somou 29 pontos e 10 rebotes para o Nuggets (17 vitórias e 11 derrotas). O time tem duas vitórias seguidas e é líder da Divisão Noroeste. Nenê marcou 11 pontos em 18 minutos de ação, acertando 3 de 4 arremessos de quadra e 5 de 8 lances livres. Ele pegou sete rebotes e deu uma assistência. O brasileiro atuou pela primeira vez desde que sofreu uma ruptura de ligamento no polegar esquerdo, dia 7 de novembro. O Bucks (11 vitórias e 16 derrotas) foi liderado pelo armador Mo Williams, com 28 pontos. Resultados desta quarta-feira Philadelphia 76ers 96 x 85 Miami Heat Atlanta Hawks 107 x 95 Indiana Pacers Orlando Magic 110 x 96 New York Knicks Charlotte Bobcats 104 x 108 Washington Wizards New Jersey Nets 83 x 101 Detroit Pistons Memphis Grizzlies 98 x 116 New Orleans Hornets San Antonio Spurs 94 x 79 Chicago Bulls Denver Nuggets 125 x 105 Milwaukee Bucks Utah Jazz 99 x 90 Dallas Mavericks Sacramento Kings 69 x 89 Boston Celtics Golden State Warriors 105 x 101 Minnesota Timberwolves