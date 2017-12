No último segundo, Bauru vence a 2ª O Bauru Tilibra, campeão brasileiro de basquete, venceu, nesta terça-feira, o Los Paisas, da Colômbia, por 89 a 88, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano de Clubes, no Chile. O time do técnico Guerrinha, que já havia derrotado o San Jose, do Paraguai, por 96 a 60, teve a vitória ameaçada pela reação dos colombianos que perdiam por 15 pontos e no último quarto empataram o jogo em 78. Só no último segundo surgiu a cesta da vitória.