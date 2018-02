"Noel" O´Neal conquista Los Angeles Para os cerca de 250 meninos e meninas que foram ontem ao Clube Challengers, no sul de Los Angeles, quem estava lá não era o astro do basquete americano Shaquille O´Neal, mas "Shaq-A-Claus" - o Papai Noel O´Neal. O pivô, que por oito anos brilhou no Los Angeles Lakers e que neste sábado entrará no Staples Center para jogar contra seu ex-time vestindo a camisa do Miami Heat, chegou em um caminhão cheio de bicicletas, jogos eletrônicos, tênis esportivos, brinquedos e, em um instante, conquistou aquelas crianças. Durante horas, O´Neal e seu companheiro de equipe Damon Jones, distribuíram presentes aos pequenos. "Ele foi para Miami mas nunca esqueceu da gente. É por isso que nós o amamos", disse Dwayne Gibbons, de 16 anos, feliz da vida com o jogo eletrônico que ganhou de O´Neal. "Estou muito contente por estar de volta a Los Angeles", afirmou O´Neal aos jornalistas. "Estes meninos são o futuro", completou. E continuou distribuindo os presentes. Quanto ao jogo, trata-se de um dos mais aguardados da temporada. Será o primeiro confronto entre O´Neal e o ala Kobe Bryant. Apesar de terem jogado no mesmo time, os dois astros não se suportam.