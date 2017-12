Nossa Liga feminina terá dez times A Nossa Liga de Basquete (NLB), entidade representada pelos ex-jogadores Oscar Schmidt, Hortência Marcari e Paula Gonçalves, anunciou nesta quinta-feira nove equipes que disputarão seu Campeonato Feminino, com início na segunda quinzena de novembro. As equipes: Catanduva, Campos, Maringá, Piracicaba, Pindamonhangaba, Pinhais, Rio Preto, São Bernardo e São Caetano. A NLB aguarda a confirmação de uma décima equipe. O modelo de disputa será semelhante ao da NBA, com as equipes divididas em Conferências.