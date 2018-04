Nova Iguaçu desiste de participar da próxima temporada do NBB

Apesar de ter apresentado sua inscrição, o Nova Iguaçu optou por não participar da temporada 2009/10 do Novo Basquete Brasil (NBB), que terá início no começo do mês de novembro, e terá duração de oito meses."Vamos esperar até o ano que vem para estruturar um projeto mais sólido", justifica o vice-presidente do clube, Keler Borges Cardoso.

A ideia do Nova Iguaçu era aliar sua equipe com algum clube de futebol. Vasco e Botafogo cogitaram associar seus nomes, como o Palmeiras fez com a equipe de Araraquara, mas não ocorreu acordo algum. "Tivemos uma série de possibilidades que não se concretizaram e decidimos aguardar mais um pouco", disse Cardoso.

Com a desistência do Nova Iguaçu, a segunda temporada do NBB deve contar com 14 equipes, uma a menos que a primeira edição. Além disso, Winner/Limeira e Univates/Bira também desistiram de disputar a próxima temporada, enquanto o Londrina decidiu disputar o NBB pela primeira vez.

Agora, a LNB analisará as 14 inscrições para divulgar, na próxima segunda-feira, a lista definitiva das equipes que disputaram a segunda temporada do NBB.

Nova Iguaçu, Winner/Limeira e Univates/Bira poderão voltar a disputar o campeonato na temporada 2010/11, já que são sócios-fundadores, e, de acordo com o estatuto da LNB, seus sócios-fundadores podem ficar inativos por até dois anos sem perda de direitos.