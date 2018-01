Novato quer vaga na seleção de basquete O jovem pivô Lucas Tischer, de 20 anos, um dos mais novos integrantes da seleção brasileira masculina de basquete, está otimista para conseguir uma das 12 vagas do time dirigido por Aluísio Ferreira, o Lula, que disputará três competições importantes (Sul-americano, Jogos Pan-americanos e Pré-Olímpico). Ele sabe que a briga é difícil, principalmente porque Nenê Hilário, do Denver Nuggets, e Anderson Varejão, do Barcelona, com experiências internacionais, devem ser os titulares e já garantidos. Então, a disputa passa a ser com os demais. "Estou otimista e tranqüilo e fazendo tudo o que sei para ficar no grupo", diz ele. Lucas Tischer foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal. Apesar de novato, sonha alto. Após a conquista do título paulista pelo COC/Ribeirão, de Lula, teve uma semana de folga, mas apresentou-se um dia antes, a pedido do treinador. "Ele pediu a todos para virem antes e não tive problemas para isso", revela o pivô, que, na seleção, conversa muito com os colegas e rivais da posição, principalmente com Estevam, do Unit/Uberlândia. Ambos jogaram juntos por um ano no Franca. "Ele sempre me ajuda, é quase um irmão para mim", informa Lucas. "Sempre telefono para ele." Estevam, além de amigo e mais experiente, no entanto, é um dos rivais de Lucas Tischer, assim como o colega de COC, Tiagão, outro mais próximo. Na verdade, Tiagão é seu reserva no COC. Ambos, sem experiência internacional, estão bem cotados para viajar ao México, no início de julho, para cinco amistosos contra a seleção local. Os assistentes de Lula, Flavio Davis e Guerrinha, irão comandar o time e avaliar os jogadores. Os demais ficam em Uberlândia, trabalhando com Lula. Lucas Tischer encara tudo com naturalidade e não tem preferência para ir ao México ou ficar no Brasil com os jogadores mais experientes, que disputaram o Mundial de Indianápolis. "Pra mim é independente, pois quero representar a seleção brasileira de qualquer jeito, ajudar o grupo", diz ele, humildemente.