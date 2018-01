Novato silencia campeões da NBA Com uma espetacular cesta do novato australiano Andrew Bogut, no instante final da prorrogação, o Milwaukke Bucks derrotou, na noite de ontem, o San Antonio Spurs, por 109 a 107. Inconformados, os jogadores do San Antonio e o treinador da equipe, Gregg Popovich, pediram aos árbitros que vissem os vídeos da jogada, para assegurar que o arremesso de Bogut havia sido feito com o cronômetro ainda em movimento. Os juízes cumpriram o regulamento e confirmaram: a cesta foi válida. Foi a segunda derrota consecutiva dos Spurs, atuais campeões da liga norte-americana de basquete profissional, que somam 19 vitórias e 6 resultados negativos na temporada 2005-2006. Em Auburn Hills, Richard Hamilton, com 23 pontos, e Taysahun Prince, com 21, foram os destaques dos Pistons de Detroit na vitória, ontem à noite, sobre os Trail Blazers de Portland, por 93 a 89. Após 23 jogos disputados, os Pistons somam 20 vitórias e apenas 3 derrotas, a melhor marca da equipe em uma temporada da NBA. Outros resultados - Cleveland Cavaliers 110 Utah Jazz 85; Miami Heat 111 Atlanta Hawks 92; New Jersey Nets 99 Los Angeles Clippers 85; Chicago Bulls 92 Charlotte Hornets 105; Phoenix Suns 111 Seattle SuperSonics 83; Los Angeles Lakers 112 Dallas Mavericks 90.