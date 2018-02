Novatos dos Bulls batem Timberwolves Os torcedores do Chicago Bulls, órfãos desde que a geração de Michael Jordan e Scottie Pippen deixou o time, começaram a vislumbrar um futuro mais alegre na noite deste sábado. Jogando em casa, a nova geração dos Bulls impôs uma derrota acachapante à forte equipe do Minnesota Timberwolves, por 99 a 88. Os destaques da partida foram o rookie Ben Gordon, que marcou 31 pontos, e o ala Kirk Hinrich, em sua segunda temporada na NBA, que marcou 19 pontos e fez doze assitências. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 90 x 95 New Jersey Nets Indiana Pacers 92 x 97 Sacramento Kings (na prorrogação) Memphis Grizzlies 72 x 68 Detroit Pistons Houston Rockets 78 x 102 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 116 x 97 Cleveland Cavs Seattle SuperSonics 84 x 98 Boston Celtics Los Angeles Clippers 87 x 89 Los Angeles Lakers