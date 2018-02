Novo técnico da seleção brasileira de basquete será europeu

O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime 'Grego' Bozikis, revelou nesta terça-feira que o novo treinador da seleção masculina virá do exterior e vai se apresentar na primeira quinzena de janeiro. "Será um técnico europeu", avisou o dirigente, em entrevista à TV Globo, mas sem citar o nome do escolhido. "Ele virá com único e exclusivo objetivo de classificar o Brasil para a Olimpíada de Pequim." A seleção masculina está sem treinador desde o começo de setembro, quando Lula Ferreira foi demitido após ficar quatro anos no cargo e fracassar no Pré-Olímpico das Américas. Como terminou em quarto lugar na competição disputada em Las Vegas (Estados Unidos), o Brasil não garantiu a vaga para Pequim - os brasileiros não disputaram as últimas duas edições da Olimpíada, em 2000 e 2004. Mas o Brasil ainda tem uma chance de ir à Olimpíada de Pequim. Será no Pré-Olímpico Mundial, entre os dias 14 e 20 de julho, em Atenas, na Grécia. Apenas as três melhores seleções estarão classificadas, numa disputa que reunirá também Porto Rico, Canadá, Camarões, Cabo Verde, Líbano, Coréia do Sul, Nova Zelândia, Grécia, Alemanha, Croácia e Eslovênia. E o grande desafio do novo técnico da seleção brasileira, cujo nome ainda não foi revelado, será justamente o Pré-Olímpico Mundial em Atenas. Segundo Grego, o treinador escolhido para o cargo irá "nos trazer um pouco do segredo do basquete europeu." Grego, no entanto, garantiu que o novo técnico não irá mudar o estilo de jogo brasileiro. "Ele não virá aqui para fazer mudança na nossa maneira de jogar. O que ele irá fazer é implantar a filosofia de jogo, um pouco mais de domínio de jogo, que nós necessitamos em alguns momentos", explicou o dirigente.