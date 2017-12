´Novo Yao Ming´ participará no draft da NBA em 2007 Yi Jianlian, a maior promessa do basquete da China, onde ganhou o apelido de "Novo Yao Ming", acaba de receber de seu clube o sinal verde para participar do draft da NBA para a próxima temporada 2007. Não é um jogador qualquer. Yi, apesar de seus 19 anos, registrou uma média de 20,5 pontos e 9,6 rebotes por jogo na última temporada da Associação Chinesa de Basquete (CBA). Sua equipe, o Guangdong Southern Tigers, conquistou o terceiro título consecutivo. Com 2,10 metros, ele atua com naturalidade tanto no garrafão quanto fora dele. No último "draft", Charlotte Hornets e New Jersey Nets se interessaram pela revelação chinesa. A CBA deve aprovar a saída de Yi, apesar da regra interna que impede que os jogadores chineses abandonem o país antes dos 22 anos. A China, segundo Yao Ming, precisa mandar seus melhores jogadores para ligas de qualidade, a fim de elevar o nível da seleção para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. "É uma grande oportunidade e também um grande teste para mim", disse o jogador, que há seis meses acreditava que ainda não estava preparado para dar o salto como Yao, do Rockets. Seu atual treinador, Chen Haitao, afirmou que tem muita confiança no seu pupilo. "Será muito difícil ganhar oportunidades em sua primeira temporada", prevê, mas depois ele "fará grandes progressos". Se Yi for para a NBA, será o quinto chinês na melhor liga do mundo, depois de Xue Yuyang (Denver Nuggets), Menk Bateer, (Spurs e Knicks), Zhang Zhizhi (Mavericks, Clippers e Heat) e Yao Ming (Rockets).