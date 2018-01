Nowitzk conduz Dallas à vitória Em noite inspirada, o alemão Dirk Nowitzki anotou 34 pontos e pegou 11 rebotes, terminando a partida como o principal destaque na vitória, ontem, do Dallas Mavericks sobre o Sacramento Kings, por 122 a 113. Embora os Kings possam dar como desculpa a ausência do ex-astro da equipe, Chris Webber, transferido quarta-feira para o Filadélfia, a realidade é que Nowitzki esteve realmente impecável. New York 113, Filadélfia 101; L.A. Clippers 92, Minnesota 86, completaram a rodada de ontem da NBA.