Nowitzki bate mais um recorde durante vitória dos Mavericks

A noite desta terça-feira foi inesquecível para um dos maiores astros da NBA atualmente. Durante a vitória do seu Dallas Mavericks sobre o San Antonio Spurs por 101 a 94, o alemão Dirk Nowitzki se tornou o primeiro jogador na história da liga a anotar pelo menos 25.000 pontos, pegar 10.000 rebotes, dar 1.000 tocos e fazer 1.000 cestas de três pontos.

Considerado um dos maiores estrangeiros a atuar na NBA, Nowitzki, de 36 anos, é uma verdadeira lenda dos Mavericks, única equipe em que defendeu em suas 17 temporadas na liga até o momento, sendo o maior pontuador em todos os tempos da franquia texana. Com a camisa da equipe, o alemão foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada 2006-2007, o primeiro europeu a conseguir tal honraria, além de ser MVP das finais em 2010-2011, ano do único título da história do Dallas Mavericks.

Na atual temporada, o ala-pivô, mesmo já veterano, possui boas médias de 17,3 pontos por jogo,escrevendo ainda mais o seu nome na história da liga. Com mais de 28.000 pontos anotados na carreira, é atualmente o sétimo maior cestinha da história, estando a menos de 600 pontos de Shaquille O`Neal, autor de 28.596 pontos na NBA.

Além de um pontuador incrível, Nowitzki também se destaca pelas qualidades defensivas e, com 2,13 m de altura, pega 8 rebotes por jogo e tem média de quase um toco por partida disputada. A marca alcançada pelo alemão nesta terça-feira é tão significativa que a NBA, por meio de seu Twitter, homenageou o jogador.