Nowitzki vira 6º maior pontuador da NBA: 'Por isso que eu jogo'

Dirk Nowitzki entrou definitivamente para a história da NBA na noite desta quarta-feira. Ao ajudar o Dallas Mavericks a vencer o Brooklyn Nets, por 119 a 118, na prorrogação, com seus 22 pontos, o jogador alemão se tornou o sexto maior pontuador da história da competição.

Ele deixou para trás o astro Shaquille O'Neal, então dono do sexto posto nesta lista, com 28.596 pontos. Nowitzki tem agora 28.609. Aos 37 anos, está distante do quinto colocado, Wilt Chamberlainm, com 31.419. "É para isso que eu jogo: competir em alto nível pelo nosso time", afirmou o experiente jogador.

"Estar entre os seis maiores pontuadores, no contexto maior, é algo muito maior que esta vitória sobre o Brooklyn. Mas quando você está lá na quadra, você não pensa nisso. Você quer apenas vencer e enfrentar um time talentoso", declarou Nowitzki, que defende o Mavericks desde 1998 e foi campeão e MVP pela equipe em 2011.

O técnico do Mavericks, Rick Carlisle, destacou a importância da trajetória do alemão para a NBA. "Estamos falando de um cara que foi o maior de sua geração. Ele redefiniu totalmente o jogo, redefiniu sua posição", disse o treinador.