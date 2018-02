Nowitzki e Iverson se destacam na rodada da NBA O ala alemão Dirk Nowitzki e o armador Allen Iverson consolidaram sua condição de estrelas na NBA com mais uma atuação brilhante de ambos nas vitórias do Dallas Mavericks e do Denver Nuggets, respectivamente. Nowitzki marcou 38 pontos na vitória dos Mavericks sobre o Toronto Raptors por 97 a 96. Esta foi a quarta vitória consecutiva da equipe e a 17.ª nas últimas 18 partidas que disputou, obtendo a melhor marca da liga, com 31 vitórias e 8 derrotas. O armador Jason Terry foi outro dos destaques da equipe texana apoiando o trabalho do alemão com 17 pontos. O ala Josh Howard contribuiu com outros 14. Os Raptors tiveram a chance de fechar a partida, mas o ala-armador Anthony Parker errou a cesta ao término do tempo regulamentar. O time, no entanto, continua com a melhor marca da Divisão do Atlântico. Já os Nuggets venceram o Portland Trail Blazers por 109 a 93. Os destaques do jogo foram o armador Allen Iverson, com 32 pontos e 9 rebotes, e o ala-armador Steve Blake, que marcou outros 25 para o Denver. O melhor em quadra pelo Portland foi o novato espanhol Sergio Rodríguez, com 23 pontos, 10 assistências, 4 rebotes e 3 roubadas de bolas. Com a vitória, os Nuggets interromperam uma seqüência de duas derrotas consecutivas.