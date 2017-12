Nowitzki leva Dallas à vitória e faz 2 a 1 nos playoffs O ala alemão Dirk Nowitzki anotou 28 pontos e pegou 17 rebotes para levar o Dallas Mavericks à vitória por 95 a 88 sobre o Phoenix Suns, no terceiro jogo da série final em melhor de sete partidas. Josh Howard colaborou com 22 pontos e 12 rebotes e Jason Terry anotou outros 19 para o time de Dallas. Os Suns, jogando novamente sem Raja Bell, contundido, tiveram em Steve Nash seu grande nome. O armador canadense anotou 21 pontos. A partida teve momentos de tensão, como a confusão entre Josh Howard e Tim Thomas, que trocaram empurrões e ofensas após uma falta cometida pelo ala dos Mavericks. O triunfo deixa a série em 2 a 1 a favor do Dallas e põe os Mavericks a somente duas vitórias de disputar a grande final pela primeira vez na história da equipe. A quarta partida da série será nesta terça-feira, novamente em Phoenix.