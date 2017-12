Nuggets batem Rockets na NBA O brasileiro Nenê jogou 32 minutos, pegou nove rebotes, fez cinco assistências e marcou apenas dois pontos para ajudar sua equipe, o Denver Nuggets, a vencer por apenas um ponto de diferença o time do Houston Rockets, na noite desta sexta-feira. O jogo, que aconteceu em Denver, terminou com o placar de 95 a 94 para o time da casa. Os dois destaques do Denver foram Carmelo Anthony e Voshon Lenard. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 84 x 92 Miami Heat Cleveland Cavs 80 x 87 Chicago Bulls New Orleans Hornets 109 x 79 Atlanta Hawks Detroit Pistons 79 x 82 New Jersey Nets Memphis Grizzlies 94 x 98 New York Knicks Milwaukee Bucks 101 x 96 Indiana Pacers San Antonio Spurs 98 x 83 Orlando Magic Utah Jazz 97 x 94 Toronto Raptors (na prorrogação) Phoenix Suns 102 x 104 Boston Celtics Los Angeles Clippers 101 x 98 Philadelphia 76ers Golden State Warriors 98 x 91 Sacramento Kings Portland TrailBlazers 101 x 92 Minnesota Timberwolves