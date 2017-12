Nuggets de Nenê batem Mavs na NBA O Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê na liga norte-americana de basquete (NBA), conseguiu uma importante vitória na noite deste sábado, diante do Dallas Mavericks, fora de casa, pelo placar de 107 a 102. Nenê esteve em quadra por 39 minutos, marcou quinze pontos, pegou sete rebotes e fez quatro assistências no jogo. Até o início do terceiro quarto, os Nuggets estavam vinte pontos atrás do marcador. A reação veio nos dois últimos quartos, com atuações decisivas do novato Carmelo Anthony, que fez 26 pontos, e do armador Andre Miller, que fez 25. Confira os demais resultados da noite: Houston Rockets 77 x 88 New Jersey Nets Orlando Magic 106 x 115 Los Angeles Clippers Atlanta Hawks 93 x 83 Milwaukee Bucks New York Knicks 110 x 105 Phoenix Suns Detroit Pistons 80 x 78 Memphis Grizzlies New Orleans Hornets 70 x 94 Miami Heat Indiana Pacers 99 x 98 Boston Celtics San Antonio Spurs 85 x 81 Utah Jazz Portland TrailBlazers 102 x 85 Chicago Bulls (na prorrogação) Seattle SuperSonics 103 x 110 Sacramento Kings