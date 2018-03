Nuggets de Nenê derrota o Blazers na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou em casa o Sacramento Kings, em partida da noite desta segunda-feira. Placar final: 97 a 89. Com essa vitória, o Denver e garantiu sua classificação para os playoffs da NBA. Nenê atuou por 38 minutos e marcou 12 pontos na vitória do Nuggets, com 11 rebotes e duas assistências. O cestinha do jogo foi Andre Miller, companheiro de equipe de Nenê, que marcou 21 pontos (cinco assistências e quatro rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Miami Heat 84 x 77 Boston Celtics Cleveland Cavaliers 93 x 89 Milwaukee Bucks Indiana Pacers 107 x 93 Philadelphia Sixers Atlanta Hawks 129 x 107 New Jersey Nets Detroit Pistons 101 x 79 Washington Wizards New York Knicks 101 x 97 New Orleans Hornets Minnesota Timberwolves 104 x 90 Utah Jazz Orlando Magic 93 x 84 Chicago Bulls San Antonio Spurs 78 x 66 Portland Trail Blazers Houston Rockets 111 x 107 Seattle SuperSonics