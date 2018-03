Nuggets de Nenê derrota o L.A. Clippers O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), venceu em casa o Los Angeles Clippers, em partida da noite desta segunda-feira. Placar final: 102 a 80. Nenê marcou 13 pontos na vitória do Nuggets, com uma assistência e quatro rebotes. Veja os resultados das demais partidas da noite: Philadelphia Sixers 107 x 98 Dallas Mavericks Indiana Pacers 101 x 77 Chicago Bulls New York Knicks 96 x 94 Atlanta Hawks Houston Rockets 93 x 85 Portland Trail Blazers (em tempo extra)