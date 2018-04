Nuggets, de Nenê, fica desfalcado e perde para o 76ers

Apesar da grande atuação do ala-pivô brasileiro Nenê, o Denver Nuggets não conseguiu superar a ausência de jogadores importantes e perdeu em casa para o Philadelphia 76ers por 108 a 105 na noite do domingo, 3, em partida válida pela temporada regular da NBA.

Nenê foi o cestinha da partida e fez um double-double com 24 pontos e 15 rebotes. O brasileiro ficou 37 minutos em quadra.

O Nuggets já tinha jogado no sábado sem dois de seus melhores jogadores, o ala Carmelo Anthony e o armador Chauncey Billups, e mesmo assim conseguiu vencer o Utah Jazz por 105 a 95. Desta vez, sem os dois e também sem o pivô Chris Andersen, que machucou o tornozelo esquerdo no segundo quarto contra o 76ers, a equipe de Denver não resistiu.

O cestinha do time visitante foi o ala-armador Allen Iverson, com 17 pontos. A franquia da Filadélfia conseguiu sua terceira vitória em quatro jogos, no que pode ser encarado como um princípio de recuperação para uma equipe que acumula apenas dez triunfos em 33 jogos.

Já o Nuggets vive uma fase turbulenta, com seis derrotas nas últimas oito partidas depois de um bom começo de temporada. A equipe de Nenê ainda é a segunda colocada na Divisão Noroeste, com 21 vitórias e 13 derrotas, mas não sabe quando contará com seus melhores jogadores.

Andersen deve perder as próximas duas partidas, enquanto Billups ficará sob observação por mais duas semanas. As esperanças do Nuggets recaem sobre Anthony, que pode voltar já na terça-feira, 5, contra o Golden State Warriors. Ele sofreu uma lesão no joelho direito no último dia 28, contra o Sacramento Kings.