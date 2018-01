Nuggets de Nenê perde na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado em partida da noite desta segunda-feira contra o Minnesota Timberwolves. Placar final: 97 a 95. Nenê marcou nove pontos na derrota do Nuggets, com uma assistência e cinco rebotes. Veja os resultados das demais partidas da noite: Portland Trail Blazers 94 x 83 Washington Wizards Cleveland Cavaliers 99 x 98 Orlando Magic Miami Heat 95 x 81 Houston Rockets Milwaukee Bucks 93 x 92 San Antonio Spurs Utah Jazz 98 x 93 L.A. Clippers