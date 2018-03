Nuggets de Nenê perde para o Timberwolves O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves, na casa do adversário, em partida da noite deste domingo. Placar final: 78 a 77. Nenê marcou oito pontos e pegou sete rebotes no jogo. O cestinha da partida foi Kevin Garnett, contribuiu com 20 pontos para a vitória do Timberwolves. Veja os demais resultados da noite: Dallas Mavericks 101 x 98 New Jersey Nets Golden State Warriors 96 x 85 L.A. Clippers Miami Heat 101 x 81 Washington Wizards Detroit Pistons 96 x 76 Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 121 x 120 New Orleans Hornets (em tempo extra) Sacramento Kings 100 x 95 Houston Rockets Seattle SuperSonics 84 x 67 Orlando Magic L.A. Lakers 104 x 103 Milwaukee Bucks (em tempo extra)