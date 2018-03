Nuggets de Nenê vencem mais uma na NBA O brasileiro Nenê marcou 21 pontos na vitória de sua equipe, o Denver Nuggets, frente ao Milwaukee Bucks, na noite desta sexta-feira, pelo placar de 117 a 108, em partida válida pela liga norte-americana de basqute, a NBA. Esta foi a terceira vitória dos Nuggets nas últimas doze partidas, e o time se mantêm no oitavo posto da Conferência Oeste, o que lhe garantiria uma vaga nos play-offs, mas é seguido de perto pelo Utah Jazz. Veja os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 99 x 94 New York Knicks (na segunda prorrogação) Boston Celtics 81 x 99 Indiana Pacers New Jersey Nets 88 x 76 Chicago Bulls Miami Heat 82 x 74 Seattle SuperSonics Atlanta Hawks 138 x 124 Washington Wizards Minnesota Timberwolves 96 x 86 Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 98 x 89 Los Angeles Clippers San Antonio Spurs 99 x 74 Golden State Warriors Phoenix Suns 90 x 99 Utah Jazz Portland TrailBlazers 83 x 81 Sacramento Kings