Nuggets de Nenê vencem mais uma na NBA O Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, venceu o Portland TrailBlazers por 103 a 97 na noite deste sábado, na casa do adversário, e manteve-se na luta por uma das cinco vagas ainda em disputa para os playoffs da Conferência Oeste da NBA nesta temporada 2004/05. Os Blazers já não têm qualquer esperança de classificação. Desde o All-Star Game, os Nuggets já venceram dezessete das dezenove partidas disputadas. O destaque desta noite foi, mais uma vez, o astro Carmelo Anthony. Nenê esteve em quadra por 33 minutos e marcou 14 pontos Eis os demais resultados da noite: New Jersey Nets 102 x 103 Orlando Magic New Orleans Hornets 99 x 111 Miami Heat Chicago Bulls 112 x 97 Charlotte Bobcats San Antonio Spurs 95 x 94 Los Angeles Lakers