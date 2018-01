Nuggets de Nenê vencem mais uma na NBA O Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, conseguiu sua décima vitória seguida pela temporada 2004/05 da NBA, na noite desta sexta-feira, ao vencer o Memphis Grizzlies por 111 a 102. O destaque dos Nuggets foi o pivô Carmelo Anthony, que marcou 22 pontos. O brasileiro Nenê jogou 27 minutos e fez 14 pontos. O time do Memphis Grizzlies, por outro lado, ainda disputa a última vaga para os playoffs da Conferência Oeste com o Minnesota Timberwolves. Eis os demais resultados da noite: Toronto Raptors 90 x 101 New Jersey Nets Boston Celtics 101 x 99 Miami Heat Washington Wizards 119 x 111 Cleveland Cavs Detroit Pistons 99 x 73 Milwaukee Bucks Indiana Pacers 86 x 90 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 117 x 77 Orlando Magic Utah Jazz 84 x 100 Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 98 x 91 Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers 106 x 115 Sacramento Kings Golden State Warriors 108 x 88 Portland TrailBlazers Seattle SuperSonics 97 x 72 New Orleans Hornets