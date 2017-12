Nuggets de Nenê vencem Rockets na NBA Mesmo jogando fora de casa, o Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, conseguiu vencer o Houston Rockets, do gigante chinês Yao Ming, pelo placar de 82 a 76, na noite deste sábado, pela NBA. O armador Andre Miller e o ala Kenyon Martin foram os destaques do jogo, e ajudaram a equipe de Denver a recuperar-se da derrota sofrida no dia anterior, para o San Antonio Spurs. Confira os demais resultados da noite: New York Knicks 108 x 102 Toronto Raptors Charlotte Bobcats 107 x 92 Atlanta Hawks Orlando Magic 105 x 99 Philadelphia 76ers Cleveland Cavs 96 x 74 Chicago Bulls Memphis Grizzlies 85 x 98 Dallas Mavs San Antonio Spurs 109 x 76 Utah Jazz Milwaukee Bucks 96 x 90 Detroit Pistons