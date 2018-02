Nuggets derrota Spurs na NBA Uma recuperação impressionante quando faltavam menos de quatro minutos para o final da partida deu ao Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê (que está contundido e não jogou), sua oitava vitória seguida na NBA. Na madrugada deste sábado, a vítima foi justamente a melhor equipe desta temporada 2004/05, o San Antonio Spurs que, mesmo jogando em casa, perdeu por 90 a 87. Estes foram os demais resultados da noite: Miami Heat 90 x 65 New Jersey Nets Charlotte Bobcats 116 x 117 Los Angeles Lakers Atlanta Hawks 92 x 105 Golden State Warriors New Orleans Hornets 111 x 107 Milwaukee Bucks Portland TrailBlazers 80 x 66 Memphis Grizzlies